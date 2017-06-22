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22 Haziran 2017 18:17

Afyonkarahisar’da "Duman-1" operasyonu

Afyonkarahisar’da, polis tarafından tütün satan iş yerlerine yönelik yapılan ve “Duman-1” adı verilen operasyonda çok sayıda makaron içerisine doldurulmuş sigara başta olmak üzere tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da

22 Haziran 2017 18:17


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, operasyonun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının emri doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı olarak yapıldığı ifade edildi. Operasyon kapsamında kentteki 5 ayrı iş yerinin basıldığı ve aramalarda 31 bin 890 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 438 adet sigara dolum makinesi, 12 paket gümrük kaçağı sigara, 337 paket nargilelik tütün, 53 adet elektronik sigara likiti, 4 paket pipoluk tütün, 4 adet paket çay, 93 kilo 248 gram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslarla ilgili gerekli idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.




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