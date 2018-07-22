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22 Temmuz 2018 13:44

Afyonkarahisar’da KPSS heyecanı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu Afyonkarahisar’da da gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da KPSS heyecanı

22 Temmuz 2018 13:44


Çoklu oturumlar şeklinde düzenlenen KPSS’nin ilk oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 1 milyon 234 bin 617 adayın katılımıyla başladı. Saat 10.00 itibariyle başlayan sınavda adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi. Afyonkarahisar’da sınava girilecek okullarda güvenlik önlemleri alındı. Görevlilerce okul girişlerinde sınava giren adaylar didik didik aranırken su dışında bir cismin bina içine girmesine izin verilmedi. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar koşar adımlarla okulun yolunu tuttu. Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı.


Sınava bisikleti ile yetişmeyen çalışan Mustafa Duysak isimli bir vatandaş ise saniyelerle geç kalarak yetkililer tarafından içeri alınmadı. Dışarıda yakınlarını bekleyen aileler den bazıları tespih çekerken bazıları ise örgü örerek zaman geçirdi.




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