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07 Mayıs 2018 13:42

Afyonkarahisar’da meydana gelen sel baskını sonrası halk isyan etti

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve 67 küçükbaş hayvanın telef olduğu sel baskını ve dolu yağışı sonrası halk isyan ederek Emirdağ Belediyesi’ni suçladı.

Afyonkarahisar’da meydana gelen sel baskını sonrası halk isyan etti

07 Mayıs 2018 13:42


Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde dün yağan sağanak yağmur ve dolu yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağış sonrası ilçede birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, bir vatandaşında ahırını su basması sonucu 67 koyun boğularak telef oldu. Yaşanan afet sonrası ilçe halkı hayvanları telef olduğu ahırdaki manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Ahırda bulanan birçok hayvanın telef olduğu gözlenirken, canlı olarak kurtulan hayvanlar da vatandaşlarında yardımıyla ahır dışına çıkartıldı.


Sel baskını sonrası bazı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde telef olan hayvanların sahibi Dede Çelik, sel baskınından Emirdağ Belediyesi yetkililerini suçladı. Dere yatağının kapatıldığı ve normalden daha küçük büzlerin konulduğunu aktaran Çelik, Emirdağ Belediyesi’ni defalarca uyardıklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.


Olayı anlatan bazı ilçe sakinleri ise, hayvan sahibinin sel baskını sırasında ahıra girerek hayvanları teker teker çıkardığını dile getirdiler.


Yaşanan sel baskını sonrası hayvanları telef olan Dede Çelik’in ahırına gelen Emirdağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri telef olan hayvanları tutanak altına aldı.


İlçede ayrıca yer yer yarım metreye yakın dolu yığınları oluştu.




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