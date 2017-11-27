Afyonkarahisar’da “milli yas” uygulama kararı

24 Kasım 2017 tarihinde Mısır’da El Ravda Camisi’ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edildi. Bu çerçevede, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilme kararı alındı. Kararın ardından kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile meydanlardaki bayraklar ile birlikte 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’ndeki bayrakta yarıya indirildi. Afyonkarahisar Belediyesi görevlileri sabah erken saatlerde kaledeki bayrağı yarıya indirdi.