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07 Temmuz 2018 19:23

Afyonkarahisar’da motosiklet denetimi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri trafik uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.

Afyonkarahisar’da motosiklet denetimi

07 Temmuz 2018 19:23


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi. Sürücülerin plaka ve ehliyet sorgulamaları yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren egzozu açık motorsikletler üzerine yapılan uygulamalarda ve sorgulamalarda Trafik Şube ekiplerince eksiklikleri bulunan ve kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.



Vatandaşlar teşekkür etti


Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin motorsikletler üzerine gerçekleştirdiği uygulamayı gören vatandaşlar trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motorsiklet sürücülerine yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Vatandaşlar trafik şube ekiplerine teşekkür etti.




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