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16 Nisan 2017 16:09

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar’da bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü

16 Nisan 2017 16:09


Edinilen bilgilere göre, kaza Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi, Sarıyer mevkiinde meydana geldi. Yusuf Yıldırım’ın (83) kullandığı 03 KC 987 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından devrilen traktörün altından çıkarılan Yıldırım, ambulans ile önce Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Yusuf Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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