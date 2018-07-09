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09 Temmuz 2018 01:57

Afyonkarahisar’da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı

Afyonkarahisar’da otobüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı

09 Temmuz 2018 01:57


Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar Dinar karayolunun 15. kilometresi Uluköy mevkiinde meydana geldi. 43 yolcu ve 3 mürettebatıyla birlikte Alanya’dan İstanbul’a doğru hareket eden Ali Uluk (60) idaresindeki 32 EF 098 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan İbrahim Ayan (50) idaresindeki 03 L 1372 plakalı traktöre arkadan çarptı. Traktörün arkasındaki balya makinasının fark edilmemesi sonucu meydana gelen kazada şoförler hayatını kaybederken otobüste yolcu olarak bulunan muavin Kayacan B. (21), Muhammet Asaf S. (3) ve Hüsniye S. (77) yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken karayolu da trafiğe kapatıldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.




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