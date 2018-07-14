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14 Temmuz 2018 03:24

Afyonkarahisar’da tren traktöre çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde hemzemin geçitte tren ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da tren traktöre çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti

14 Temmuz 2018 03:24


Kaza, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Yasıplı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sezer Ç. (20) idaresindeki traktör hemzemin geçitten geçtiği sırada demir yolu üzerinden geçmekte olan tren ile çarpışarak sürüklendi.


sürüklenen traktör hurdaya dönerken Sezer Ç. Ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Sezer Ç., Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sezer Ç. Burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.




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