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07 Temmuz 2018 14:22

Afyonkarahisar’da TÜBİTAK destekli Doğa Okulu Projesi hayata geçiyor

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde Prof.

Afyonkarahisar’da TÜBİTAK destekli Doğa Okulu Projesi hayata geçiyor

07 Temmuz 2018 14:22

Dr. Hakkı Yazıcı yürütücülüğünde TÜBİTAK 4004 Doğa Okulu projesi hayata geçiyor.


Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik Afyonkarahisar’da bulunan doğal, tarihi ve kültürel değerler, arazi çalışmaları, gezi-gözlem faaliyetleri ile birlikte laboratuvar çalışmaları yapılarak doğa eğitimi gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen sosyal bilgiler öğretmenleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt, öğretmenlerle bir süre sohbet ederek Şuhut ilçesinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.


Ziyaretin ardından proje kapsamında Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğretmenler Frig Vadisi, Baş Komutan Tarihi Milli Parkı, Akdağ Tabiat Parkı, Eber ve Karamık Gölleri, Afyonkarahisar Şehri ve Şuhut ilçe merkezinde bulunan tarihi önem taşıyan değerleri ziyaret etti.




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