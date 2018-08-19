Afyonkarahisar’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Afyonkarahisar-Ankara karayolu 40. kilometre Seydiler Kasabası kavşağında dün akşam 2 otomobil çarpışmış ve kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 6 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı Zeynep Kalkan’da tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ASBÜ) Tıp Fakültesi hastanesindeki doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini öğrenildi. Kazada annesi Nurdane Kalkan ile birlikte hayatını kaybeden Zeynep Kalkan’ın cenazesi yakınları tarafından üniversite hastanesinden alındı. Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Taşkıran (53), eşi Fatma Taşkıran (49) ve kardeşi Nurdane Kalkan’ın (40) cenazelerini ise İscehisar Devlet Hastanesinden yakınları aldı.

Cenazeler defnedilmek üzere Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı İnpınar köyüne götürülerek, öğle namazına müteakiben defnedildi. Kazada yaralanan AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Ünlü’nün tedavisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde devam ederken, diğer yaralılar Emine Ünlü, Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.