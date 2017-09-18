Afyonkarahisar’ın ilk battı çıktısı ekim ayında tamamlanıyor

İnşaatın tamamlanması ile kentteki ilk battı çıktıda hizmete girmiş olacak.

İnşaat çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan müteahhit firma yetkilisi Cemalettin Çakır, Ekim ayı sonunda tamamlanacak çalışmaların ardından yolun trafiğe açılacağını bildirdi. Çakır,“Hatırlayacağınız üzere Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban ile birlikte çalışmaların son durumu hakkında bir basın açıklamasında bulunmuştuk. Orada Başkanımız ve kamuoyuna verdiğimiz sözün arkasındayız. Ekim ayı sonunda çalışmalarımızın tamamlayacağız. Çalışmaların yüzde 80’nini bitirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz inşaat çalışmalarında ekiplerimiz adeta seferber oldu. İşin en önemli ve zor kısmı alt yapıydı. Alt yapılar yüzde 90 seviyesinde tamamlandı. Fore kazıkları diktik. Köprü üst tabliyesinin ön germe kirişlerinin yarısı yerleştirildi. Kalan kısmını ise 10 gün içerisinde bitireceğiz. Çalışmaların yüzde 80’nini bitirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz inşaat çalışmalarında ekiplerimiz adeta seferber oldu. İşin en önemli ve zor kısmı alt yapıydı. Alt yapılar yüzde 90 seviyesinde tamamlandı. Fore kazıkları diktik. Köprü üst tabliyesinin ön germe kirişlerinin yarısı yerleştirildi. Kalan kısmını ise 10 gün içerisinde bitireceğiz. Afyonkarahisarlılar, endişe etmesin. Maliye Kavşağı battı çıktı çalışmaları Ekim ayı sonunda tamamlanacak ve işi belediye’ye teslim edeceğiz” diye konuştu.