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09 Temmuz 2018 15:13

Akdağ’da “Bisikletli Oryantiring Türkiye Şampiyonası” yapıldı

Sandıklı Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen “Bisikletli Oryantiring Türkiye Şampiyonası” iki gün boyunca Akdağ Tabiat Parkının muhteşem manzarası eşliğinde misafirlerini ağırladı.

Akdağ’da “Bisikletli Oryantiring Türkiye Şampiyonası” yapıldı

09 Temmuz 2018 15:13


7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yapan Sandıklı Akdağ Tabiat Parkına Türkiyenin her köşesinden yüzlerce sporcu yarışmaya katılmak için Sandıklıya gelerek dereceye girebilmek için mücadele ettiler.


Dereye giren sporculara ödüllerini; Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Kaymakam Vekili Adem Can, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Orhan Sırma ve protokol üyeleri tarafından verildi.


Burada bir konuşma gerçekleştiren Vali Mustafa Tutulmaz; “Bugün Sandıklı oryantiring anlamında önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Daha işin başındayız. Önümüzdeki birkaç yıllık süreçte bu bölgeyi Türkiye’de çok fazla duyacağız. Bundan yatırımcılarımız ve vatandaşlarımız büyük kazanç elde edecektir. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na buranın bu hale getirilmesinde gösterdiği ilgi ve desteğine çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Yarışların büyük çekişme içinde geçtiğini belirten Türkiye Oryantiring Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kemal Korkmaz da, “Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Afyonkarahisar Valiliği, Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Kaymakamlığı tarafından desteklenen şampiyona sorunsuz ve güzel bir şekilde tamamlandı. Ben buradan 2 gün boyunca bizleri ağırlayan, malzeme ve personel desteği veren Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonanın ilerleyen yıllarda da Sandıklı Akdağ Tabiat Parkında yapılması için girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.




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