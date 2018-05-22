AKÜ ile İŞKUR arasında protokol imzalandı

21 Haziran-9 Eylül 2018 tarihleri arasında 25 kişilik gruplardan oluşan toplam 20 programın imza törenine; AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir ve AKÜ SEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ersan Mertgenç katıldı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, eğitim grupları planlanırken bazı detayları hesap ettiklerini söyledi. Solak, “Şehit ve gazi yakınları, bayanlar ve genç girişimcilerin öncelikli olmasını içeren özel grup talepleri yapıldı. Gerek İŞKUR gerekse diğer kurumların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim taleplerinin karşılanabilmesi adına AKÜ olarak Sürekli Eğitim Merkezimizin yanında bünyemizdeki diğer birimlerimizle de AKÜ ailesi olarak elimizden gelen desteği verebilmek için azami çaba sarf etmekteyiz” dedi.

Kurulan merkez bünyesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte öğrencilerin ve yöre halkının gelişmesine katkı sağlayacak eğitim programları açılacak.