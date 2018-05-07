Araçta kilitli kalan çocukları kurtarmak için proje

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kızık köyündeki Mehmet Yaşar İlköğretim Okulu öğrencileri,

araçta kilitli kalan çocukların havasızlık kalmamaları için geliştirdikleri teknoloji projesini TÜBİTAK Bilim Fuarında sergilediler.

Köydeki düğün salonundaki fuar açışlına İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Okul Müdürü Mehmet Gönen, ilçedeki okulların müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Fuarda öğrencilerin projeleri sergilendi. Fuar da en dikkat çeken proje ise araçlarda kilitli unutulan çocuklar için araç kapı ve camların açılmasını sağlayan proje oldu. Öğrencilerin uygulamalı olarak gösterdiği projede, araç içersindeki hareketlilik esnasında camların açıldığı görüldü.

Okulun öğrencilerinden Mehmet Can Dincer ve Melike Mutlu, araç içersinde unutulan çocukların havasız kalmasını önlemek amaçlı ‘Duyarlı Otomobil’ projesi geliştirdiklerini anlattılar. Öğrenciler, 2 adet arduino bilgisayar kiti, hareket sansürü ve mesaj atabilen arduino sistem yardımı ile yaptıkları düzenek ile otomobil içersinde hareketlik olduğunda camlar açılırken, otomobil sahibinin cep telefonuna da mesaj atan bir sistem geliştirdiklerini söylediler. Bu sistemin geliştirilerek bütün araçlara takılmasını bekleyen öğrenciler, bu yöntemle çocukların araçta unuttukları zamanda havasız kalmasının önlenmiş olacağını anlattılar.

Mehmet Can Dincer, “Amacımız araç içersinde kalarak havasızlık nedeni ile ölümle burun buruna gelen çocukların bu durumdan kurtulmasını önlemek. Burada gördüğünüz gibi araç içersine iki adet arduino bilgisayar kiti, hareket sansürü ve mesaj atabilen arduino bilgisayar kiti yerleştirdik. Araç içersindeki hareketlilik esnasında cam açılıyor ve otomobil sahibine mesaj atılıyor.”