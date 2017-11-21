Arakanlı Müslümanlar için kermes düzenlendi

Öğretmen, öğrenciler ve velilerinin tarafından hazırlanan ürünler, kötü hava şartları dolayısıyla okul kantininde satışa sunuldu. Kermese vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kermesle ilgili bilgi veren okul müdürü Alaattin Yılmaz, öğretmen, öğrenci ve velilerin kendi imkanlarıyla hazırladıklarını ürünlerin satışa sunulduğu kermes organize ettiklerini söyledi. Kermesin Arakan’da zulüm gören Müslümanlar için gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, “Önemli olan burada değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimize paylaşma duygusunu öğrenmelerine yardım etmek. Bu konuda katkı yaptıkları için tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin uğradığı mağduriyetler içimizi sızlatıyor. İnşallah buradan toplanan gelir ile onların bir nebzede olsun yaralarının sarılmasına mehlem olacağız” diye konuştu.