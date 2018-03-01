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01 Mart 2018 11:55

Asırlık mezat salonu satışa çıktı

Afyonkarahisar’da bundan bir asır öncesine kadar mezat salonu olarak kullanılan tarihi bina, emlak ofisi aracılığıyla satışa çıkartıldı.

Asırlık mezat salonu satışa çıktı

01 Mart 2018 11:55


Kentin en eski çarşılarından olan Keçeciler Çarşı’nda bulunan tarihi bina sahipleri tarafından satışa çıkartıldı. Bir asır öncesine kadar açık arttırma ile değerli eşyaların satışının yapıldığı mezat salonu olarak kullanılan binanın bugünkü sahiplerine dedelerinden miras kaldığı öğrenilirken, birkaç kuşak sonra binanın mirasçılarının arttı. Edinilen bilgilere göre, binanın sahipleri artınca mirasçılar mezat salonunun bir emlak ofisi aracılığıyla satışa çıkardı.


İhlas haber Ajansının telefonla ulaştığı emlak ofisi yetkilileri, binanın çok eski bir tarihi olduğunu belirterek, birkaç mirasçı tarafından satışının yapılması için kendilerine yetki verildiğini dile getirdiler. Yetkililer ayrıca uzun zamandır satışta olan mezat salonuna henüz bir taliplinin çıkmadığını da ifade ettiler.




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