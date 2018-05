Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar’da

Park Afyon Alışveriş merkezinde esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Eroğlu, çocuklara yakın ilgi gösterdi. Kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri kırmayan Bakan Eroğlu ziyareti esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun hava durumuyla ilgili sorusuna Bakan Eroğlu, hava durumu için meteorolojinin teknolojisi şu anda dünyanın en ileri teknolojisi olduğunu söyledi. Bütün Türkiye’ye bin 700 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını belirten Eroğlu, "Buradan bütün Türkiye’nin hava durumunu anlık olarak görmek mümkün. Mesela şurada Afyonkarahisar’ı açtım. İster ilçelerini hangisini isterseniz Şuhut, Dinar, Sandıklı Çay, Bolvadin nereyi istiyorsanız Emirdağ bütün ilçelerin hava durumu var. Saatlik haftalık bir haftalık hava durumunu hatta rüzgar durumunu basıncını görmek mümkün. Hatta bizim haftalık bütün Türkiye’deki yağış durumu nedir? Her zaman yayınlıyoruz. Bazen bende Twitter yayınlıyorum. Her hafta Twitter yayınlıyorum. Yağış durumu rüzgar durumu her şey var. Denilerde dalga yüksekliği hava durumumuzda yüzde 90’dan isabet var. Ama yaz aylarında bazen ani bulut geçişleri oluyor. Bölgesel, yerel bazen aşırı yağışlar olabiliyor. Onu da büyük ölçüde tespit ediyoruz. Çünkü Afyonkarahisar’da meteoroloji radarı var Kumalar dağında. Oradan 350 kilometre mesafedeki bütün rüzgar durumu bulut yağış ne zaman gelecek her şeyi radardan görmek mümkün. Hatta bizim bilgisayardan da bunu hemen tespit edebilirsiniz. Şu anda ben cep telefonundan Kumalar dağındaki radarın görüntüsünü görmek mümkün" DEDİ.

“24 Haziran’da Afyonkarahisar’da inşallah 6-0 çünkü öbürlerinde ümit yok”

Bütün vatandaşlardan meteorolojinin sitesini yüklemelerini isteyen Eroğlu, "Gayet basit. mgm.gov.tr indir dediğin zaman telefonlara indirmek mümkün ve böylece radar görüntüleri Afyonkarahisar’da hava durumu anlık durum varsa ikazlar uyarılar hepsini buradan görmek mümkün" dedi.

Barajlardaki doluluk oranların ise gayet güzel olduğunu ifade eden Eroğlu, "Doluyor barajlar yağışlardan. Dolu zaten. Yazın hiç bir problem yok suda." şeklinde konuştu. Bir basın mensubunun meteorolojide tahminleriniz yüzde 90 tuttu 24 Haziran’daki tahmininiz nedir? sorusuna Eroğlu, "24 Haziran’da Afyonkarahisar’da inşallah 6-0 çünkü öbürlerinde ümit yok. Yaparsa AK Parti yapar. Vakit Türkiye vakti. Dolayısıyla inşallah hep beraber gideceğiz gümbür gümbür" ifadelerini kullandı.

Bursa’daki selle ilgili ise Eroğlu, şunları söyledi:

“Sel zaman zaman oluyor tabi. Anlık yağışlar var. Bunları da biz ikaz ettik. Hatta bu ikazlar bana da gelir her gün. Vatandaşlara da göndeririz. Kurumlara Valilik, Belediyelere göndeririz. Onlarda tedbir alıyor. Böylece sel olabiliyor fakat Allah’a şükür mal can kaybı olmuyor."

Bakan Eroğlu ziyaretleri sonrası mahalle iftarına katılmak için buradan ayrıldı.