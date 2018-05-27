Bakan Eroğlu: “Onlar konuşur, AK Parti yapar”

Söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz" dedi.

24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri’nde AK Parti’den Afyonkarahisar’da aday gösterilen milletvekili adayları, Afyonkarahisar Belediyesinin ’Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nin bahçesinde düzenlediği

iftar programının ardından tanıtıldı. Programda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin basit bir seçimden ibaret olmadığını, tarihi bir seçim yapılacağını kaydetti. Bakan Eroğlu, “Bu seçim devletimizin bekası, milletimizin istikbali ve istiklali için çok önemli. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar’ı çok seviyor. Konuşmasında her zaman ‘Biz Afyonkarahisar’dan yola çıktık’ diyor. Afyonkarahisar Cumhuriyetin kurulduğu, istiklalin kazanıldığı topraklar. İnşallah Afyonkarahisar 24 Haziran’da destan yazacak. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz. Şu ana kadar dünyada bu kadar sürede en çok baraj ve göletin yapıldığı yer Afyonkarahisar. Bizler Allah’ın rızasını kazanmak için çalışıyoruz. Sizlere hizmet etmek ibadettir. 600 tane İSKİ’de, 7 bin 500 tane bakanlıkta ve DSİ’de şu anda 8 bin 100 tane tesis açarak dünyada en çok tesis açan bir bakan unvanına sahibim. Bu kardeşiniz 525 baraj, bin gölet, 4 bin 500 dere ıslahı, 6.5 milyon hektar sulama ile 4 milyar fidanı toprakla buluşturan ve nice nice yatırım yaptı. Yaparsa AK Parti yapar” diye konuştu.

Programa Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Seze, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ile milletvekili adayları İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Zeybek, Rasime Kıpırtı Fedakar, İbrahim Ünlüer, Dombıra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov ve çok sayıda vatandaş katıldı.