Bakan Eroğlu, Sinanpaşa’da vatandaşlarla bayramlaştı

Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde hemşehrileri ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayram sonrası da ilçelerde ziyaretlerini sürdürüyor. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde gerçekleşen bayramlaşma törenine, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Sinanpaşa Belediye Başkanı Murat Karakoyun, AK Parti Sinanpaşa ilçe Başkanı Ünal Karadağ ve protokol üyeleri katıldı.

Burada toplanan ilçe halkına hitap eden Bakan Eroğlu, “Kardeşlerim Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ‘Veysel Hoca İstanbul susuz Allah aşkına gel İstanbul’un su meselesini çöz’ deyince İSKİ iflas etmiş biliyorsunuz değil mi? İSKİ bu zihniyet işte bu zihniyet inceden inceye hesaplar yapanlar var ya şimdi ortaya çıkıyor” dedi.

Bakan Eroğlu bayramlaşma merasimi sonrasında vatandaşlarla fotoğrafı çektirdi.