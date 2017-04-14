Bakan Eroğlu, yangın çıkan yağ fabrikasında incelemelerde bulundu

Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da dün yangın çıkan yağ fabrikasında incelemelerde bulundu.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında dün gece meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının işletmenin gaz tanklarının olduğu bölümde başladığı öne sürülmüş ve hexan diye adlandırılan gazın parlaması ile başladığı iddia edilmişti. Yangında Sedat Taşar (30) ve Yusuf Kalaycı (36) isimli 2 işçi ise yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu ve ellerinde yanıklar olduğu öğrenilirken, diğer yaralanın ise diğer boyun ve yüzü ile birlikte vücudunun bazı kısımlarında yanıklar olduğu ve bu yüzden İzmir’de yanık servisi bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Yangının ardından fabrikaya giderek beraberindekilerle incelemelerde bulunan Bakan Veysel Eroğlu, ziyaret öncesi olayla ilgili açıklamalda bulundu. Yangının nedeninin halen araştırıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, “Bir yağ fabrikası, Oruçoğlu Yağ Fabrikası’nda bir patlama olmuş. Ama sebebi nedir? Şu anda nedir bilemiyoruz. Gidip durumu göreceğiz, ben geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Büyük bir fabrika varmış 2 yaralı varmış. Bazen bu şekilde olabiliyor ama sebebini araştıracağız” diye konuştu.

Bakan Eroğlu’nun yangın bölgesinde yaptığı incelemede fabrika yönetimi tarafından basının görüntü almasına izin verilmedi.

Öte yandan, yangının yaşandığı Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada ise yangının fabrikanın eski ekstraksiyon bölümünde meydana geldiği ve çıkan yangında 2 personelin birinci derecede hafif şekilde yaralandıkları öne sürüldü. Açıklamada, yaralılardan birinin ayakta tedavi edildiği, diğerinin ise yüzünde iz kalmaması için İzmir’deki bir yanık tedavi merkezine sevk edildiği ifade edildi.