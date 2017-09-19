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19 Eylül 2017 16:27

Bakan Eroğlu’ndan TEOG açıklaması:

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Bakan Eroğlu’ndan TEOG açıklaması:

19 Eylül 2017 16:27

Dr. Veysel Eroğlu, TEOG’un kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Yeni bir sistem getirilecek, güzel bir sistem getirilecek. Yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor ben hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Bakan Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da Şuhut ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu, ilk olarak bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı Şuhut Sağlık Meslek Yüksekokulu binasının açılış törenine katıldıktan sonra Şuhut Kaymakamı Mehmet Boztepe’yi ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Boztepe, Bakan Eroğlu’na ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi. Bakan Eroğlu ardından Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u ziyaret etti. Ziyarette Bakan Eroğlu’na protokol üyeleri de eşlik etti.


Ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) kaldırıldı, neler söylemek istersiniz” sorusuna yanıt vererek şunları söyledi:


“Milli Eğitim Bakanı kaldırılacağını ilan etmiş hayırlı olsun. Yeni bir sistem getirilecek, güzel bir sistem getirilecek. Çünkü bilhassa öğrenciler hepimizin çocuğu var öğrenciler dolayısıyla artık çocukluğunu yaşayamıyor. Dolayısı ile bu TEOG da büyük bir sıkıntı oldu çocuklar üzerinde. Yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor ben hayırlı olmasını diliyorum.”


Bakan Eroğlu, son olarak partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partilileri ile bir araya geldi.




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