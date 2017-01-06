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06 Ocak 2017 18:03

Basın mensuplarından Kaymakam Eskin’e ziyaret

Basın mensuplarından Kaymakam Eskin’e ziyaret

06 Ocak 2017 18:03

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Kenan Eskin, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını kabul etti.
1 Aralık 2016 tarihinde Bolvadin Kaymakamlığına atanan Kenan Eskin’e basın mensuplarının gerçekleştirdiği ziyarete İhlas Haber Ajansı (İHA) Bolvadin İlçe Temsilcisi Mücahit Kuzu’da katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette ilçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Eskin, ileçnin daha fazla kalkınması yönünde medyaya büyük görevler düştüğünü ifade etti. Kaymakam Eskin, ilçedeki görev yapan gazetecilerle beraber çalışmaktan mutluluk duyacağını ve her zaman kendilerine gerekli yardımda bulunacağını kaydetti.
Gerçekleşen ziyarete, Bolvadin Yenises Gazetesi sahibi Kadir Kalay, Bolvadin Postası isimli internet haber sitesi sahibi Ertugrul Sevim, Bolvadin 24 Eylül Gazetesi sahibi Sadik Bosnali, Bizim Bölge Gazetesi sahibi Hidayet Dogruyol ve Kent Haber Gazetesi sahibi Baris Ceylan Ak katıldı.



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