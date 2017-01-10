Başkan Acar’a eğitime verdiği katkıdan dolayı plaket verildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar Meslek Yüksekokulu (DMYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Ertan beraberinde Dinar Yüksek Öğretimi Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Öztürk ile Belediye Başkanı Saffet Acar’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Doç. Dr. Ertan, yüksekokula “Yabancı Dil Laboratuvarı” kazandırılması konusunda Başkan Acar’ın büyük katkılarının olduğunu ifade etti. Başkan Acar ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yüksekokul ve Yüksek Öğretimi Destekleme Derneğinin her zaman yanında ve destekçisi olacağını kaydetti.

Öte yandan, ziyarete Dinar Yüksek Öğretimi Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Galip Uluağaç’da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Acar’a teşekkür belgesi ve plaketi verildi.