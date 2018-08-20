Başkan Bozkurt’tan kapalı pazar yeri müjdesi

Kapalı pazar yeri ihalesinin 20 Ağustos itibariyle yapıldığı müjdesini veren Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, bugüne kadar mali kaynak ve proje çalışmalarının yapıldığını belirtti. Şuhut’un her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Halkımıza böyle mübarek bir günün arefesinde, bu müjdeyi vermekten son derece mutluyuz. Bugüne kadar belediyemiz açısından ve halkımız açısından en karlı, en güzel ve modern tesisi ilçemize kazandırmak maksadıyla süreci uzattık. Bugün saat 11:00 itibari ile ihalemizi yaparak halkımızla bu müjdeyi paylaşıyoruz. Toplam 4 bin 500 metrekare alana sahip bir alan olacak. Halkımız için var gücümüzle çalışıyoruz, Şuhut için hatta il belediyeleri için mega proje olan bir projeyi ilçemizde belediyemiz olarak gerçekleştirdik. İlçemizin önemli bir ihtiyacı haline gelen kapalı pazar yerini kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar olduğu gibi biz her zaman hizmet siyasetinden yanayız. Biz Şuhut’ta hayal edilemeyenleri Şuhut’a kazandırmanın haklı gururunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu muhteşem eserinde ilçemize, hemşehrilerimize ve pazarcı esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.