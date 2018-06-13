Takımı devretmeye de hazır olduklarını söyleyen Başkan Burhanettin Çoban, kulübe sponsor olacak ya da yönetimi devir alacak şirket ya da markaların iki şarta tabii olacağını açıkladı. Başkan Çoban sponsor olmak isteyen şirket ya da markaların hiçbir masraf yapmadan süper ligde hazır bir takıma kavuşacaklarına dikkat çekti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yüksen Afyon Belediyespor için sponsor çağrısında bulundu. Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off finali dördüncü maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 74-70 yenerek seriyi 3-1 kazanan ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yüksen Afyon Belediyespor’un büyük bir başarıya imza attığını ifade eden Başkan Çoban takıma sponsor olmak isteyen şirket ve markalara seslendi.

“Süper lig’de basketbol takımı olan tek iliz”

Afyonkarahisar’ın son yıllarda sporda çağ atladığını kaydeden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, voleybol takımının Efeler Liginde, Basketbol takımının bu yıl Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’inde futbol takımının da yine bu yıl Spor Toto 1. Ligde mücadele edeceğini söyledi. Afyonkarahisar Belediyesi’nin 230 bin nüfuslu bir belediye olduğunu söyleyen Başkan Çoban, “Bu nüfuslu bir belediyenin her üç takımın giderlerini karşılaması gerçekten çok zor. Birçok büyükşehir’in bile bir branşta takımının dahi olmadığını görüyoruz. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne baktığımız zaman Türkiye’de 51 il belediyesi içerisinde sadece ve sadece Süper Lig’de temsil edilen tek il takımı Afyon Belediyespor Basketbol takımı. Yine bir çok büyükşehire baktığımız zaman onların basketbol yada voleybol takımlarının olmadığını gözlemliyoruz. Anadolu’da basketbol süper liginde mücadele eden iki tane büyükşehir var. Birisi Gaziantep, birisi Eskişehir. İl olarak ise sadece Afyonkarahisar var. Sporun Anadolu’ya, taşraya yayılmasını da istiyorsak, hem özel şirketler, markalar, kurumlar hem de devletimizin Anadolu’daki bu tür kulüplere ayrı bir destek vermesi gerekiyor” dedi.

“Devir ve sponsorluk için iki şartımız var”

Şirketler ve markalara Afyon Belediyespor Basketbol takımına sponsor olmaları çağrısında bulunan Başkan Çoban; bu sayede şirket ve markaların güzel bir reklam imkanına kavuşacaklarına dikkat çekti. Takımın geçmişe yönelik 2-2,5 milyon civarınca borcu olduğunu söyleyen Başkan Çoban, bunun dışında bir borcunun olmadığını açıkladı. Şirket ve markaların hiçbir masraf yapmadan süper ligde hazır bir takıma kavuşacaklarını ifade eden Başkan Burhanettin Çoban; yönetimi devretmeye de hazır olduklarını söyledi. Yönetimi devir alacak ya da sponsor olacak şirket ya da markaların iki şarta tabii olacağını aktaran Başkan Çoban; “Birincisi takımımız Afyonkarahisar’da kalacak, ikincisi ise tüm maçlarını Afyonkarahisar’da oynayacak. Bu şartta takımımızı, yönetimimizi devretmeye hazır olduğumuzu ve sponsor arayışı içinde olduğumuzu basın arıcılığı ile kamuoyuna duyururuz. Şirket ve markalarımızın bu çağrımıza kulak vereceklerine yürekten inanıyor ve bu sayede Anadolu’da da basketbol ve diğer branşların en güzel şekilde yapılabileceğini hem Türkiye’de hem de dünyaya göstermiş olacağız” diye konuştu.