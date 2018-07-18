Bursaspor, Altay’ı Stancu ile geçti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyon’da sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kampın ikinci hazırlık maçında Altay ile karşı karşıya geldi. Afyon Stadyumu’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 49. dakikasında Stancu’nun attığı golle öne geçen Samet Aybaba’nın öğrencileri, müsabakayı da bu sonuçla tamamladı.

Stat: Afyon

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barçın, Ali Can Alp, Gökçen Öztürk

Bursaspor: Harun (Okan dk. 45), Muhammed Emin, Barış, Titi, Onur, Badji, Aytaç (Jani dk. 71), Furkan (Ozan dk. 45), Stancu (Berat dk. 80),Yusuf (Çağatay dk. 64), Kubilay (Alper dk. 45)

Yedekler: Muhammed, Furkan Emre, Berat, Emirhan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Altay: Egemen, Yasin (Abdullah dk. 85), Serkan, İbrahim, Ivan (Gencer dk. 46), Metin (Cenk dk. 71), Ferhat, Adnan, İhsan (Hüsamettin dk. 46), Kappel (Murat dk. 57), Marco (Murat Uluç dk. 46)

Yedekler:Emre, Aydın, Can, Murat, İbrahim, Murat, Cenk

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Gol: Stancu (dk. 49) (Bursaspor)