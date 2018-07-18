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18 Temmuz 2018 22:04

Bursaspor, Altay’ı Stancu ile geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Altay’ı Stancu’nun tek golüyle mağlup etti.

Bursaspor, Altay’ı Stancu ile geçti

18 Temmuz 2018 22:04


Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyon’da sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kampın ikinci hazırlık maçında Altay ile karşı karşıya geldi. Afyon Stadyumu’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 49. dakikasında Stancu’nun attığı golle öne geçen Samet Aybaba’nın öğrencileri, müsabakayı da bu sonuçla tamamladı.



Stat: Afyon


Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barçın, Ali Can Alp, Gökçen Öztürk


Bursaspor: Harun (Okan dk. 45), Muhammed Emin, Barış, Titi, Onur, Badji, Aytaç (Jani dk. 71), Furkan (Ozan dk. 45), Stancu (Berat dk. 80),Yusuf (Çağatay dk. 64), Kubilay (Alper dk. 45)


Yedekler: Muhammed, Furkan Emre, Berat, Emirhan


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Altay: Egemen, Yasin (Abdullah dk. 85), Serkan, İbrahim, Ivan (Gencer dk. 46), Metin (Cenk dk. 71), Ferhat, Adnan, İhsan (Hüsamettin dk. 46), Kappel (Murat dk. 57), Marco (Murat Uluç dk. 46)


Yedekler:Emre, Aydın, Can, Murat, İbrahim, Murat, Cenk


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Gol: Stancu (dk. 49) (Bursaspor)




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