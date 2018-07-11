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11 Temmuz 2018 13:14

Bursaspor güç depoladı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde kuvvet ağırlıklı yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor güç depoladı

11 Temmuz 2018 13:14


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Afyon’da sürdüren yeşil-beyazlılar, kampın 10. gününde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla güne başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, daha sonra farklı istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.


Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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