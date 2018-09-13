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Çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı

Afyonkarahir’ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçtaki şahıs çaldığı eşyalarla birlikte yakalanırken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahir'ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçtaki şahıs çaldığı eşyalarla birlikte yakalanırken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bolvadin ilçesinde hırsızlık olayına karışan 3 kişiyi takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontrol amaçlı durdurmak istedikleri bir aracın dur ihtarına uymayarak kaçması sonucu takip başlattı. Çay ilçesi girişinde durdurulan araç içerisinde bulunan 3 kişiden biri çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanırken, diğer 2 kişi ise kaçmayı başardı. Araç içerisinde 3 adet oto teybi ile 2 adet bisiklet ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Yakalanan I.K. isimli şahıs Çay ilçesi tatarlı köyünde meydana gelen 2 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayını gerçekleştirdiklerini itiraf ederken kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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