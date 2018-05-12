Ben zora talibim. Bu memlekete huzur getireceğim. Ben buna talibim” dedi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine gelen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, halka hitap etti.

İnce, ilçeye gelişinde Isparta kavşağımda CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve çok sayıda partili tarafından, üzerinde Muharrem İnce’nin fotoğrafının bulunduğu ‘Seninleyiz Cesur Yürek’ isimli pankar açarak karşıladı. Daha sonra partililer ile birlikte Dinar Cumhuriyet Meydanına gelen İnce, parti otobüsü üzerinden kalabalığa hitap etti.

Muharrem İnce, “Traktörü kim yanaştırabilir? Köylü çocuğundan başka biri traktörü yanaştırabilir mi? Muharrem İnce traktörü geri geri yanaştırabilir. Hakkari’den Rizey’ye Rize’den Antalya’ya ordan da buraya geldi. Tezek desinler, çöp desinler. Cevap vermeyeceğim. Çünkü testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür. Hiç cevap vermeyeceğim gerek yok buna. Çocuklarımızın okullarının iyi olması, nitelikli olması için çocuklarımızın geleceği için çalışacağım. Çocuklarımızın iş bulması için çalışacağım. Aş bulması için çalışacağım. Millete yalan söylemek yok. Ne milleti kandıracağım ne de millet beni kandıracak. Ne FETÖ beni kandıracak, ne de ben milleti kandıracağım. Bunu başarabiliriz. Umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin. Tıpkı 1977’de Ecevit’in Karaoğlan olduğu günler var ya. Böyle bir rüzgar esiyor. Aynen öyle bir rüzgar esiyor. Aday olduğum gün parti rozetini bıraktım. Dedim ki ben sadece Cumhuriyet Halk Partisinin adayı değil 81 milyonun Cumhurbaşkanı adayıyım dedim. Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Türkiye onurlu bir dış politikası olacak. Dış politikada başı dik bir politikası olacak. Türkiye’de 81 milyon bir birini kucaklasa bir olsa Fransa Kur’an-ı Kerim’e laf atabilir mi? Ama şimdi ediyor. Niye? Zayıf ülke görüntüsünde. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’de 35 milyon dolar para harcıyorsun. Ama köylüye geldi mi yok. Çiftçiye geldi mi yok" dedi.

Eli ile rabia işareti yapan Muharrem İnce, “Elini rabia işareti yaparak böyle geziyordu. Artık 5 yapması gerek. Çünkü dolar 5 oldu. Mazot gitti. Mazot 6 lira bunların hepsini halledebiliriz. Biz büyük ülkeyiz. İki şey konusunda sizlere söz veriyorum. Bir terörle mücadele, iki yolsuzluklarla mücadele. Size köylü çocuğunun namusu ile söz veriyorum. Bu milli davaları sonuna kadar takip edeceğiz. Kararlı etkin, başı dik bir dış politikamız olacak. Yıl 1923 Cumhuriyet yeni kurulmuş. 1926 Atatürk Alpullu Şeker Fabrikası’nı kurdu. Atatürk bu fabrikayı keyif için mi kurdu? Yani çayın yanında keyif mi yapalım? Hayır, hayır, değil. O ne biliyor musunuz? O ilaç, ilaç. Çünkü en önemli sorun 1926’da ishal. Çocuklar ishalden ölüyor. Çocuklara şekerli su veriyorlar. Şeker fabrikası onun için kuruldu. Şeker Pancarı üreticisi bitti. Buğday üreticisi bitti. Çay üreticisi bitti. Fındık üreticisi bitti. Üreten her şeye düşman oldular. Yaptıkları şey ne biliyor musunuz. Tek şey AVM. Tek işleri alış veriş merkezi yapmak ve gariban çocuklarını 16 saat orada çalışıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı sözde. 1 Mayıs’da AVM’ler açık, işçiler çalışıyor. 50 sene önce Demirel yaptı birinci köprüyü. İkinci köprüyü Özal yaptı. 3’üncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar. Kolay iş bunlar. Zor olan huzur getirmek huzur. Ben zora talibim. Bu memlekete huzur getireceğim. Ben buna talibim” dedi.