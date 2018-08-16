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16 Ağustos 2018 16:45

Dinar İlçe Jandarma Komutanı görevine başladı

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Mehmet Çırak görevine başladı.

Dinar İlçe Jandarma Komutanı görevine başladı

16 Ağustos 2018 16:45


Yüzbaşı Mehmet Çırak, Dinar’ı çok beğendiğini, görev süresi içinde en iyi hizmeti vermeye çalışacağını söyledi. Dinar’a bağlı 60 köy olduğunu ve bunları ziyaret edeceğini aktaran Çırak, "Bir ilçeye bağlı 60 köyün olması nadir rastlanan bir durum. İlçemizin köy sayısı gerçekten fazla. Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı olarak bütün köylerimize en iyi şekilde ulaşarak hizmet edeceğiz. Bu konuda muhtarlarımıza da çok büyük görevler düşüyor. Her muhtarın kendi köyünde meydana gelebilecek olayları anında bize bildirmesi gerekiyor. Çünkü olaylara hızlı müdahale etmemiz lazım" Dedi.




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