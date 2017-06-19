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19 Haziran 2017 12:44

Doğukan Manço ve Aydın Kurtoğlu’ndan muhteşem performans

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.

Doğukan Manço ve Aydın Kurtoğlu’ndan muhteşem performans

19 Haziran 2017 12:44

Ş tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini ünlü isimler ile buluşturmaya devam ediyor.


Babalar Günü’ne özel olarak Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Barış Manço ve Cengiz Kurtoğlu’nun oğulları Doğukan Manço ile Aydın Kurtoğlu Park Afyon Alışveriş Merkezi’nde mini konser ve imza günü etkinliği gerçekleştirdi. 2 saat süren ve her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte önce Doğukan Manço DJ performansı ile enerjiyi yükseltti. Ardından Aydın Kurtoğlu sahne alarak en sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Babalar Günü atmosferine uygun olarak iki sanatçı da babalarının eserlerini tekrar yorumlayarak duygusal anlar yaşattı. Aydın Kurtoğlu’nun Doğukan Manço’ya ayrı bir sürprizi oldu. Ziyaretçiler arasında adı Barış Manço olan bir genç ile tanışan Doğukan Manço şaşkınlık, sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Birlikte ilk AVM performanslarını Park Afyon’da sergileyen ikili, Afyonkarahisar halkının enerjisine hayran kaldıklarını ifade ederek, kendilerini Babalar Günü’nde böyle bir proje ile buluşturan Park Afyon’a teşekkürlerini sundular.




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