ESOB Başkan Vekili Atilla Kocabaş:

Organ bağışındaki yasal sıkıntıların bir an önce giderilerek nakillerin artmasının sağlanmasını isteyen ESOB Başkan Vekili Kocabaş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağış Haftası olarak ilan edilmesiyle, bu hafta boyunca tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyon'da da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların organ bağışının ne olduğunu bilmesi ve organ bağışı konusunda daha çok bilinçlendirilmesi amacıyla Diyaliz Hastaları derneği Başkanı Sayın Ahmet Akdağ ve eşi Sema Akdağ hanımefendi canla başla çalışıyorlar. Toplumu hem bilinçlendirmek hem de organ bağışına teşvik etmek amacıyla, önemli çalışmalara imza atıyorlar. Organ bağışı insanların çok büyük fedakarlık gösterdikleri bir durum. Daha büyük bir fedakârlık yok. Her türlü fedakârlığı yaparsınız her şeyi verirsiniz ama organ dediğinizde canınızdan çok yakınınızdan bir parça vermiş olursunuz. Bu hakikaten zor bir karardır. Bunun içinde herkesin bir ucundan bir yerinden bir şeyler yapması gerekiyor.”

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Atilla Kocabaş, organ bağışı yapanların aldığı kartların vasiyet kabul edilmesini istedi.

“Biz toplum olarak çok duygusal bir toplumuz. Vasiyet ve miras olaylarına çok önem veriyoruz” diyen Başkan Vekili Atilla Kocabaş, “Bağış kartları bizim vasiyetimiz niteliği taşımaktadır. Eğer ki biz bu kartı yakınlarımıza gösterip, ‘Ben bu organ kartla organ bağışı yaptım, bu benim vasiyetimdir. Bana bir şey olduğunda, size organ bağışı ile ilgili bir soru sorulduğunda, benim organ bağış kartımın olduğunu organ bağışımın olduğunu söylerseniz bu benim için çok önemlidir' derseniz, bunları söylediğinizde aile bu kart doğrultusunda hareket ediyor. Bu kart benim vasiyetimdir dediğinizde aile o yönde hareket ediyor. Organ bağışı yaptığınız zaman bilgilendirme mesajı yapan kişiye gidiyor ve kişi ile beraber yakın akrabasına da mesaj gidiyor. Bunun amacı yakın akrabalarında bilgisinin olmasıdır. Devamında da olabilecek her türlü olayda da aile her zaman organ bağışı konusunda hareketini veya davranışını gösteriyor. Onun dışına çıkmıyor. Bu karttın maddi olarak bir yaptırım gücü yok. Hiçbir şekilde yasal bir zorunluluğu yok ama manevi yaptırım gücü çok yüksek olan bir kart” diye konuştu.