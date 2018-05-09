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09 Mayıs 2018 14:37

ESOB Başkanı Konak’a ilk ziyaret Şuhut Esnaf Odası’ndan oldu

Şuhut Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak’ı ziyaret etti.

ESOB Başkanı Konak’a ilk ziyaret Şuhut Esnaf Odası’ndan oldu

09 Mayıs 2018 14:37


Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak yeniden ESOB Başkanlığına seçilen Abdülkadir Konak’a ilk ziyaret Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odasından geldi.


Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Akdağ, Şuhut Esnaf odası olarak Başkan Konak’ın yanında yer aldıklarını ifade ederek “Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkanımız Sayın Abdülkadir Konak’a hayırlı olsun diyoruz” diye konuştu.


Başkan Konak da Şuhut esnaf odasının ziyaretinden son derece memnun kaldığını ifade etti.


Şuhut Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdağ ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde Başkan Vekili Atilla Kocabaş ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Tan da hazır bulundu.




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