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13 Temmuz 2018 12:56

ESOB Başkanı Konak’dan 15 Temmuz açıklaması

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütü darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

ESOB Başkanı Konak’dan 15 Temmuz açıklaması

13 Temmuz 2018 12:56


ESOB Başkanı Konak, devletin ve yüce milletin birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir müdahaleye asla müsaade edilmeyeceğini belirterek 15 temmuz gecesi şanlı duruşu ile tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Konak, “Türkiye Cumhuriyeti’ne en kanlı saldırılarından biri olan 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi, ülkemizin tarihinde asla unutulmayacak kara bir lekedir. FETÖ hain terör örgütünün organize ettiği kanlı saldırı milletimizin güçlü iradesiyle ortadan kaldırılmış, milletimiz kadın erkek yaşlı genç darbecilerin karşısına çıkmış ve hayatları pahasına vatanımızı müdafaa etmiştir. Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi azmiyle, inancıyla, kanıyla kazandığı demokrasi zaferi, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada demokrasinin yaşaması için bir teminattır. Hain darbe teşebbüsü gecesi, tüm esnaflarımız meydanlardaydı. Bizler de, hainlerin sıkıyönetim bildirisine karşı tüm esnaflarımıza ‘dükkanlarınızı açın, darbeye karşı çıkın’ çağrısı yaptık. 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütü darbe girişiminde tavrını en net bir şekilde ortaya koyan Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, darbecilere en net cevabı vermiştir. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.




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