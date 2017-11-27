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27 Kasım 2017 16:58

Fidan’dan bin 170 esnafa haciz uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, kentte bin 170 esnafın bir ay içerisinde kuruma olan borçlarının taksitlendirilmesi için başvuruda bulunmaması halinde haciz işlemlerinin başlatılacağını ifade etti.

Fidan’dan bin 170 esnafa haciz uyarısı

27 Kasım 2017 16:58


Fidan, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurul ve Genel Sekreterler toplantısına katıldı. Toplantıda esnaflara çeşitli konularda bilgiler veren Fidan, bir ay içinde kuruma borcu olanlara karşı haciz işlemlerine başlayacaklarını söyledi. 550’si il merkezinde, geri kalanların da ilçelerde olduğu bin 170 kişinin bir ay içinde kuruma başvurarak, haciz işlemi olmadan borçlarını taksitlendirebileceklerini kaydeden Fidan, “Biz kurum olarak hiçbir zaman esnafımızın kötü duruma, yani icraya hacze düşmesini istemeyiz. 23 Ekim 2017 sayılı talimat ile borçların tahsili için çalışmaları başlattık. Üzülerek ifade etmek isterim ki, borçlar ödenmezse haciz işlemlerine başlanacak. Bu konuda tüm oda başkanlarımızdan yardım ve destek istiyoruz. Üyelere bizim ulaşmamız zor. Ancak sizler rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gerekli uyarıyı yapmanız halinde haciz olmadan taksitlendirme yapılacaktır. Taksitlendirme konusu sadece haczi önleyecektir. Yoksa işlemler yasal prosedürde devam edecektir” dedi.




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