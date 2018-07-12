Frig Vadisi’nde ATV ile gezinti yapan anne ile kızı kaza yaptı

Yaralılar helikopter ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildi.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. Anne Ferdane Aydın (47) ile birlikte Döğer beldesinde bulunan Emre Gölü’nü ve Frig Vadisi’ni kiraladıkları ATV araçla gezmeye çıkan Zehra Aydın (13) çıktıkları tur esnasında kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan anne ve kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri ise yaralıların hastanelere sevk edilmesi için yoğun çapa harcadı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bilgisi üzerine olay yerine bu sefer helikopter ambulans gönderildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan helikopter ambulans daha sonra yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.