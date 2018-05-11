Hastaneden bebek kaçırma olayı bilinmezliğini koruyor

Afyonkarahisar’da Suriye uyruklu bir vatandaşın bebeğinin kaçırılması olayı bilinmezliğini koruyor. Afyonkkarahisar’da yaşayan Suriye uyruklu Amir Zahlül Meeso (39) Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin dün dünyaya gelen Muhammed İbrahim ismindeki bebekleri hastane personeli kılığına giren bir kadın tarafından kaçırılmıştı. Kaçırılma olayının adından hastane yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, baba Amir Meeso, bu akşam basın mensuplarına hastane önünde açıklama yapacağı sırada hastane güvenlikçileri tarafından açıklama yapması engellendi. Basın mensuplarının ısrarına rağmen baba Meeso güvenlik ekipleri tarafından kolundan tutularak hastane içerisine götürüldü.

Hastane personeli kılığında kaçırmış

Öte yandan baba Amir Zahlül Meeso basın mensuplarına sözlü olarak verdiği açıklamada hastanede olayla yakından ilgisi bulunan 3 personelin ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu bildirdi. Meeso, olayı takip eden basın mensuplarının yanlarında getirdiği tercüman yardımıyla yaptığı açıklamada, “Bizim bebeğimiz dün dünyaya geldi. Bugün ise işitme ve görme testi yapılmak için benimle birlikte bir hastane görevlisi testin yapılacağı yere kadar refakat etti. Daha sonra testlerimizi yaptırıp çocuğu emzirmek için tekrar annesine vererek eczaneye ilaç almaya gittim. O esnada eşimin ve bebeğin yanına gelen hastane personeli kıyafeti giyen bir kişi bir takım tetkikler yapılacağını söyleyerek almış götürmüş. Ben eczaneden geldikten sonra bir süre bekledim çocuğum gelmedi. Daha sonra oradaki sekretere ve hemşirelere sordum. Görmemişler. Daha sonra hastane yetkililerine ve polise bildirdi. Henüz çocuğumun kaçırılmasına ilişkin bir sonuca varılamadı. Hastaneden kulak ve göz taraması için göçtürülen doktorların ve refakat eden hemşirenin ifadesinin alınmasını talep ettim” dedi.