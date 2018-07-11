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11 Temmuz 2018 18:05

İHA, Afyonkarahisar’da 15 Temmuz destanını anlatan fotoğraf sergisi açacak

İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar’da Afyonkarahisar Belediyesinin işbirliğinde 15 Temmuz destanının anlatan fotoğraf sergisi açacak.

İHA, Afyonkarahisar’da 15 Temmuz destanını anlatan fotoğraf sergisi açacak

11 Temmuz 2018 18:05


Afyonkarahisar Belediyesi, kanlı darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek programlar öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Afyonkarahisar halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında yine meydanlara inecek ve darbe girişiminde şehit olan 249 kahramanı anacak.


Şehitleri Anma, Demokrasi ve Mili Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi ile demokrasi nöbetlerinde, Afyonkarahisar Belediyesi Basın Yayın Birimi, İhlas Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı objektiflerine yansıyan fotoğraflara ilişkin sergi açılacak.15 Temmuz Pazar günü saat 14.00’da Anıtpark’ta açılacak "15 Temmuz Destanı" konulu fotoğraf sergisine tüm Afyonkarahisar halkı davetli.


Tüm Afyonkarahisar halkını, anma programına davet eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bir kez daha demokrasi vurgusu yaparak, 15 Temmuz’a ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı. Hain kalkışmanın, Türk halkının, farklı görüşlerine rağmen, ülkesi için düşmanlarına karşı kahramanca bir araya gelebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini hatırlatan Başkan Çoban, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla çıktıkları sokaklarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimini vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Ayrıca, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu vesile ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.




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