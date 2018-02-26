İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Afyonkarahisar’da konferans verdi

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun katıldığı “Kudüs’ten Afrine Kardeşlik Ruhu” konulu konferansa ilgi yoğun oldu. Şuhut Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa; İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansın konuğu İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu oldu. Döngeloğlu, "Bu millet böyle birbirini sevdikçe askerine, polisine, devletine bu muhabbetini korudukça değil Amerika’sı, Avrupa’sı dünya bir araya gelse dün yenemediler bugün de yenemeyecekler" dedi.

İlahiyatçı Yazar Döngeloğlu, konferans sonrası yaptığı açıklamada, “Şuhut Belediyemizin daveti üzerine Kudüs’ten Afrine kardeşlik programı için buraya geldik. Hakikaten milletimizin; ordumuza, Mehmetçiğimize olan muhabbetini, bağlılığını sevgisini ve kardeşlik duygularımızı tekrar ifade etme imkanı bulduk. Bu millet böyle birbirini sevdikçe askerine, polisine, devletine bu muhabbetini korudukça değil Amerika’sı, Avrupa’sı dünya bir araya gelse dün yenemediler bugünde yenemeyecekler. İnşallah bu duygular diri kalsın diye sağ olsun sivil toplum kuruluşlarımız, sendikalarımız, belediyelerimiz her bir hizmetin içinde. Ben o yönüyle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar’’ diye konuştu.