Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Afyon
  •  » İyi Parti'den 5. Sırada Aday Gösterilen Eski MHP'li Alper Yağcı Adaylıktan Çekildi
23 Mayıs 2018 14:09

İYİ Parti’den 5. sırada aday gösterilen eski MHP’li Alper Yağcı adaylıktan çekildi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın 1.

İYİ Parti’den 5. sırada aday gösterilen eski MHP’li Alper Yağcı adaylıktan çekildi

23 Mayıs 2018 14:09

sırada yer aldığı İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesinde 5. sırada yer alan Alper Yağcı, adaylıktan çekildi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı iken Genel Merkez tarafından partiden ihraç edilen Alper Yağcı, daha sonra İYİ Parti’ye geçerek 24 Haziran Genel Seçimlerinde aday adayı olmuştu. Geçtiğimiz gün açıklanan ve sırada yer aldığı İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Aday Listesinde 5. sıradan aday gösterilen Yağcı, milletvekili adaylığından çekildiğini sosyal medyadaki hesabından duyurdu.


Yağcı burada yaptığı açıklamada, “İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesi ilimize hayırlı olsun. Sayın Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı seçilebilmesi İçin 24 Haziran’a kadar çalışmalarımı listede yer almayarak bağımsız olarak devam ettireceğimi ve sonrasında aktif siyaseti bırakacağımı tüm kamuoyuna saygı ile duyururum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç