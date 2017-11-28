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28 Kasım 2017 15:16

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Afyonkarahisar’da içkili bir eğlence merkezine jandarma tarafından yapılan operasyonda 369 şişe farklı marka ve ebatlarda kaçak içki ele geçirilirken ayrıca 4 kişide gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

28 Kasım 2017 15:16


Edinilen bilgilere göre, operasyon Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Sinanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili restorana baskın düzenledi. Restorantta yapılan aramalarda 369 şişe farklı marka ve ebatlarda kaçak içki, 10,5 litre pet şişe içerisinde el yapımı şarap, 2 gram kubar esrar yakalandı. Ayrıca 1 adet 6,35 çapında açık namlu kuru sıkı tabanca, 2 adet pala tabir edilen bıçak ve 1 adet bıçak da yakalanırken, olayla ilgili 4 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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