Kalaşnikoflu tefecilere polisten operasyon

Edinilen bilgilere göre, operasyon Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde tefecilik ve silahla tehdit suçları işledikleri belirlenen şahıslar üzerinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise adeta bir cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda bulunan 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 8 adet tapu, 35 adet dolu senet ve çeşitli evraklara el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.