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24 Kasım 2017 14:11

Kalaşnikoflu tefecilere polisten operasyon

Afyonkarahisar’da kalaşnikof gibi uzun namlulu silahlarla tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, yakalanan 3 kişi ile birlikte adeta bir cephanelik ele geçirildi.

Kalaşnikoflu tefecilere polisten operasyon

24 Kasım 2017 14:11


Edinilen bilgilere göre, operasyon Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde tefecilik ve silahla tehdit suçları işledikleri belirlenen şahıslar üzerinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise adeta bir cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda bulunan 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 8 adet tapu, 35 adet dolu senet ve çeşitli evraklara el konuldu.


Gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.




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