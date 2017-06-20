Türk kızılayı tarafından düzenlenen ödül töreninde konuşan Türk Kızılayı Kan Bağışı Afyonkarahisar Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman, kan bağışının önemine değinerek şunları kaydetti, “Türk Kızılay’ının bölge kan merkezileri tarafından gerçekleştirilecek olan törenler sırasında 45 kan bağışında bulunan bağışçılara plaket, 35 kan bağışında bulunan bağışçılarımıza altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunana gümüş madalya ve 10 kez kan bağışında bulunan bağışçılarımıza ise bronz madalya takdim etmeye devam ediyoruz” dedi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Adem Uslu ise kan bağışının karşılıksız bir iyilik olduğunu belirterek “Bir buçuk asırlık koca bir çınardır Türk Kızılay’ı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içerisinde değil dünyanın neresinde bir felaket olsa Türk Kızılay’ı orada. Kan bağışçılarımız insanı yaşatma konusunda çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Hepimiz biliyoruz ki; damarlarımızda akan kandan bir ünite verdiğimiz zaman biz hiçbir şey kaybetmiyoruz üstelik kanımız tazeleniyor. Hatta kendimizi daha sağlıklı hissediyoruz. Ben kan bağışında bulunan madalya almaya hak kazanan bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum ve tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kızılay Kan Merkezi’ne 45 kan bağışında bulunan bir kişiye plaketini Vali Yardımcısı Adem Uslu verdi. Kentte 35 defa kan bağışı olmadığı için altın madalya ödülü verilemezken, 25 kez kan bağışında bulunana gümüş madalya ve 10 kez kan bağışında bulunan bağışçılara madalyalarını İl Milli Eğitim müdürü Metin Yalçın takdim etti.