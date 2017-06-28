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28 Haziran 2017 15:00

Kaybolan inşaat işçisinin cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kaybolan bir inşaat işçisinin cansız bedeni, çalıştığı şantiyeye yakın gölette bulundu.

Kaybolan inşaat işçisinin cesedi bulundu

28 Haziran 2017 15:00


Edinilen bilgilere göre olay, Bayat ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında çalışan Hızır Çiçek (30) isimli inşaat işçisi bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi ile bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 hafta süren arama çalışmasının ardından acı haber gelirken, talihsiz inşaat işçisinin cenazesi çalıştığı şantiyeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bayat Göleti’nde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri işçinin su yüzüne çıkan cenazesinin alınması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri genç adamın cenazesini halat yardımı ile göletten çıkardı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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