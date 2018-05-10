Kaza, Sandıklı Ofis kavşağında meydana geldi. Güvenlik kameralarının da saniye saniye kaydettiği kazada; Afyonkarahisar istikametinden gelen sürücülerinin isimleri alınamayan 03 FK 244 plakalı kamyon ve 32 GC 916 plakalı tır, yan yana seyir halindeyken, Süleyman Sayım, kullandığı elektrikli bisikleti ile ışık ihlali yaparak aniden yola fırladı. Kamyon, bisikletli sürücüye çarptı, ezmemek için direksiyonu kırınca da yanındaki tır ile çarpıştı. Yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralı bisiklet sürücüsüne müdahale ederek Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İş yerinin yanında yol kenarında patates çuvallayan ve kazaya tanık olan Beytullah Erdal; “Biz burada patates çuvallıyorduk. Kamyon ve tır gelirken elektrikli bisikletli adam kırmızı ışıkta geçti. Kamyon çok süratli geliyordu. Her iki araç ta bisikletliye vurmamak için birbirine vurdu. Ambulans ve polisler geldi. Yaralıyı götürdüler” dedi.