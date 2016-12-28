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28 Aralık 2016 14:04

Meteorolojiden Afyonkarahisar için kar uyarısı

Meteorolojiden Afyonkarahisar için kar uyarısı

28 Aralık 2016 14:04

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, kentte bu akşamdan başlayarak 3 gün aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunarak, yağışın ardından 25-30 santimetre arasında bir kar örtüsü oluşmasının beklendiğini dile getirdi.
Akçaya, kat yağışının akşama doğru yağmasının beklendiğini ifade ederek, gece saatlerinde ise etkili olacağını belirtti. Kentin gireceği soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinin 3 gün boyunca devam etmesinin beklendiğini ifade eden Akçakaya, yağışın ardından 25-30 santimetre arasında da bir kar örtüsünün oluşmasının tahmin edildiğini söyledi. Kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla yağmasının beklendiğini vurgulayan Akçakaya, yağışın özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini kaydederek, “Yağışa karşı özellikle sürücülerimizin dikkatli olmalarında fayda var. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının da gece eksi 6, gündüz ise 0 ile 1 arasında olması tahmin ediliyor. Soğuk hava ayrıca yollarda buzlanmaya da neden olabilir” diye konuştu.



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