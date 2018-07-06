Milli Savunma Üniversitesi öğrenci hazırlıyorlar

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’ın talimatı ile Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakatlarına girmeye hak kazanan öğrencilere Dinar Belediye Bandosu ders veriyor. Belediye Bando Şefi Yıldırım Bayezid Gürer ve Şef Yardımcısı Cemal Öztürk, mülakatlara girecek öğrencilere nota, solfej okuma, enstrüman bilgisi, duyulan sesi ve ritim söyleme dersi veriyor. Derslerin, Dinar Belediye Bandosu çalışma salonunda, hafta içi her gün günde iki saat olmak üzere mülakat tarihine kadar devam edeceği bildirildi.