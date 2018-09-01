“Motorcu Dostu Trafik” Afyonkarahisar’da

Afyonkarahisar’da bugün başlayan Dünya Motokros Şampiyonasına Aytemiz’in başlattığı Motorcu Dostu İstasyon Projesi ve trafikte empati hareketi ile devam eden "Motorcu Dostu Trafik" kurumsal sorumluluk projesi, Türkiye çapında etkinliklerine devam ediyor. Aytemiz, şimdi de Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabına sponsoru oldu. 80 ülkede canlı izlenen, 180 ülkede yarış başına 802 milyon küresel görüntüleme ile motor sporlarının en gözde organizasyonu olan Dünya Motokros Şampiyonasında (MXGP Of TURKEY) motosiklet tutkunları ile bir araya geldi.

“Motosiklet kullanıcılarına yönelik çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz”

Motorcu Dostu Trafik projesi kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde hikayelerini paylaşan Asil Özbay, Afyonkarahisar’daki şampiyonada motosporları tutkunları ile buluştu. Burada kendini dinlemeyen gelen motospor tutkunlarına hikayelerini anlatan Özbay, "Motorcu Dostu Trafik" kurumsal projesi hakkında bilgiler verdi. Şampiyonanın çok keyifli başladığını dile getiren Özbay, "Biz Motorcu dostu trafik olarak buradayız ve Aytemiz ekibi olarak. Bu önceki yıllarda başlamış olan motorcu dostu istasyonlar projesinin ileri aşamasıdır. Motosiklet kullanıcılarına yönelik çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz. Benim yaptığım aslında il il dolaşarak motosiklet kullanıcılarıyla buluşarak yol hikayelerimi anlatıp güvenli sürüş, ekipman kullanımının öneminden bahsederek bu kullanıcıların taleplerini Aytemiz’deki ekibe taşımaktır. Katılımlar çok iyi ve oldukça iyi geçiyor. Beklentilerimizin çok çok üstünde" dedi.

Motospor tutkunlarına başından geçen olayları anlattığını belirten Özbay, "Projenin diğer bir ayağı olarak da sabit eğitimler var. Mesleği motosiklet eğitmeni olan eğitimler var. Bununla ilgili eğitimler alınabiliyor. Güvenli sürüş 1, 2 ve 3 olarak. Benim yaptığım ise tamamen yol hikayelerimden anlatıyorum. Festivalde bulunma sebebimizde budur. Ayrıca motorcu dostu istasyonun diğer istasyonlardan farkı nedir? Motosiklet kullanıcılarına yönelik özel park alanları var. Ekipmanlarımızı sürekli taşıyamıyoruz. Bunları koya bileceğimiz bu tür alanlar var. Ekipmanlarımızı kitleyerek daha sonra alabiliyoruz. Onun dışında kaymaz zeminler var.Diğer istasyonlarda bulamayacağımız ekipmanları rahatlıkla motorcu dostu istasyonlarda bulabiliyoruz” diye konuştu.