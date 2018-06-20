Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 15:37

Muhsin Yazıcıoğlu üst geçitinde çalışmalar son aşamada

Afyonkarahisar şehir merkezini Fuar Alanı’na bağlayacak olan Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşakta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu üst geçitinde çalışmalar son aşamada

20 Haziran 2018 15:37


Tarihinin ilk üst geçit projesini Necmettin Erbakan Köprülü Kavşağını hizmete alarak yapan Afyonkarahisar Belediyesi, son aşamaya gelen şehir merkezini Fuar Alanı’na bağlayacak ikinci köprülü kavşağı da hizmete alarak, şehir trafiğini büyük oranda rahatlatmayı planlıyor.


Yedi ayaktan oluşan Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçit Köprülü Kavşağında prefabrik kirişlerin ve üst yapının imalatı tamamlandı. 20 metre genişliğinde 380 metre uzunluğunda gidiş geliş çift şerit olacak Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşağın tamamlanması ile birlikte şehir merkezine en yakın yerden Fuar Alanı’nı, gıda sitelerini, Toptancı Haline ve Fuar Pazar alanına bağlantı sağlanacak. Yine bu köprüyle birlikte tamamlanacak olan yol ağlarıyla Sahipata’dan Uydukent’e bağlantı oluşturulacak. Böylelikle Ankara istikametinden, Devlet Hastanesine ve Üniversite’ye gitmek isteyen sürücüler, şehir merkezine girmeden Uydukent’e ulaşabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç