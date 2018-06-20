Muhsin Yazıcıoğlu üst geçitinde çalışmalar son aşamada

Tarihinin ilk üst geçit projesini Necmettin Erbakan Köprülü Kavşağını hizmete alarak yapan Afyonkarahisar Belediyesi, son aşamaya gelen şehir merkezini Fuar Alanı’na bağlayacak ikinci köprülü kavşağı da hizmete alarak, şehir trafiğini büyük oranda rahatlatmayı planlıyor.

Yedi ayaktan oluşan Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçit Köprülü Kavşağında prefabrik kirişlerin ve üst yapının imalatı tamamlandı. 20 metre genişliğinde 380 metre uzunluğunda gidiş geliş çift şerit olacak Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşağın tamamlanması ile birlikte şehir merkezine en yakın yerden Fuar Alanı’nı, gıda sitelerini, Toptancı Haline ve Fuar Pazar alanına bağlantı sağlanacak. Yine bu köprüyle birlikte tamamlanacak olan yol ağlarıyla Sahipata’dan Uydukent’e bağlantı oluşturulacak. Böylelikle Ankara istikametinden, Devlet Hastanesine ve Üniversite’ye gitmek isteyen sürücüler, şehir merkezine girmeden Uydukent’e ulaşabilecek.