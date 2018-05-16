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16 Mayıs 2018 16:06

Öğrenciler Anıtpark merdivenlerinde kitap okudu

Afyonkarahisar Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler kent merkezinde bulunan Anıtpark önünde bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenlediler.

Öğrenciler Anıtpark merdivenlerinde kitap okudu

16 Mayıs 2018 16:06


Okulun Türkçe öğretmenleri’nden Nimet Kaplan, Anıtpark merdivenlerinde daha önce planlandığı üzere kitap okuma etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. Kaplan, “Etkinliğimizin amacı halkta kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak. 5-10 TL’ye alınabilecek bir kitap ile dünyayı gezebiliyorsunuz, saatlerce bir yazar veya kişi ile sohbet edebiliyorsunuz, vaktinizi ve zamanınızı yalnız kaldığınızda çok iyi değerlendirebiliyorsunuz. Ama asıl amacımız biraz farkındalık oluşturmaktı. Etkinlikte 70’e yakın öğrenci ve okul idarecilerimiz burada yani yaklaşık 1 saate yakın kitap okunacak” dedi.


Anıtparkta düzenlenen etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.




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